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В Гомеле «заминировали» два предприятия
Источник материала: Tut.by
В Гомеле неизвестный «заминировал» два предприятия,
Сообщение о том, что «Гомельдрев» и «Гомельпромбурвод» «заминированы», поступило в милицию утром 8 февраля.
На место отправились экстренные службы. Саперы проверили помещения — и взрывных устройств не обнаружили. Предприятия продолжили работу в штатном режиме.
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Взрывных устройств не обнаружили.
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