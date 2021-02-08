В Гомеле «заминировали» два предприятия

Источник материала: Tut.by

В Гомеле неизвестный «заминировал» два предприятия, сообщили в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Сообщение о том, что «Гомельдрев» и «Гомельпромбурвод» «заминированы», поступило в милицию утром 8 февраля.

На место отправились экстренные службы. Саперы проверили помещения — и взрывных устройств не обнаружили. Предприятия продолжили работу в штатном режиме.