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Подлодка сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном

08.02.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев ― Sputnik. По меньшей мере три человека пострадали от столкновения подводной лодки сил самообороны Японии с коммерческим судном, сообщает Киодо.

Инцидент произошел у мыса Асидзури в префектуре Коти примерно в 11.00 по японскому времени, которая находится на острове Сикоку.

По словам генсекретаря японского правительства Кацунобу Като, столкновение не спровоцировало повреждений, корпуса обоих судов целы. Вместе с тем подводная лодка японских сил самообороны слегка повреждена: удар нанес небольшой урон верхней части судна. Однако с управлением подлодкой проблем не возникло.

Телеканал NHK, со ссылкой на представителей морских сил самообороны, сообщает, что повреждения все же были. По их данным, пострадал перископ (оптический прибор для наблюдения) судна сил самообороны.

От столкновения, произошедшего, предполагаемо, во время подъема подлодки на поверхность, незначительно пострадали три человека, они получили ушибы.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги распорядился обеспечить безопасность находящихся на подлодке и коммерческом судне людей.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел у берегов сельской префектуры Коти, которая находится на японском острове Сикоку.
 
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