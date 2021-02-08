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Самый юный террорист Великобритании отпущен на поруки бабушке

08.02.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. В Великобритании к двум годам реабилитации приговорен подросток. На момент совершения преступления, лидеру неонацистской ячейки было всего 13 лет, передает Sky news.

Суд признал подростка виновным в хранении и распространении запрещенной литературы и пропаганде ультраправых взглядов. Сообщается, что школьника в его подпольной деятельности вдохновлял норвежский массовый убийца Андерс Брейвик.

Судья посчитал, что тюремное заключение лишь усугубит путь исправления. Во время онлайн-заседания рядом с подсудимым была его бабушка.

На предварительных заседаниях была опубликована переписка и поисковые запросы подсудимого. Среди них оказались рецепты напалма, коктейлей Молотова, инструкция по сборке автомата Калашникова и навыки ножевого боя.

Также на странице подростка было найдено изображение британского парламента в клубах ядерного взрыва и надпись "стерилизую помойку, которую вы называете Лондоном".

Детектив антитеррористического подразделения полиции охарактеризовал действия подсудимого как потенциально опасные. К тому же он успел завербовать пятерых сообщников.

В наказание юный террорист получил два года реабилитации. За перевоспитание возьмутся психологи и педагоги. А личную гарантию исправления дала бабушка, которая взяла внука на поруки.

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Теги: Минск
 
 
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Собирался травить евреев газом, расстрелять участников гей-парада и интересовался, как в домашних условиях собрать автомат Калашникова.
 
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