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В Шумилинском районе погиб 16-летний подросток - его ранил диск болгарки
Источник материала: Tut.by
В Шумилинском районе 8 февраля погиб 16-летний парень — он получил смертельную травму во время работы с болгаркой,
Подросток работал с электроинструментом во дворе дома. У болгарки лопнул диск, парень получил травму.
Его мать позвонила в скорую. Однако спасти парня не удалось: он умер в скорой.
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Подросток работал с электроинструментом во дворе дома. У болгарки лопнул диск, парень получил травму. Его мать позвонила в скорую.
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