В Шумилинском районе погиб 16-летний подросток - его ранил диск болгарки

Источник материала: Tut.by

В Шумилинском районе 8 февраля погиб 16-летний парень — он получил смертельную травму во время работы с болгаркой, сообщает СК.

Подросток работал с электроинструментом во дворе дома. У болгарки лопнул диск, парень получил травму.

Его мать позвонила в скорую. Однако спасти парня не удалось: он умер в скорой.