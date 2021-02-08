Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Подросток погиб в Шумилинском районе в результате травмирования при работе с углошлифовальной машиной, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический случай произошел в понедельник 8 февраля, когда 16-летний парень трудился во дворе дома.

"При использовании "болгарки" в последней лопнул диск, который травмировал его. За медицинской помощью обратилась мать подростка", – сказали в СК.

По данным комитета, пострадавшего спасти не удалось – он умер в машине скорой медпомощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели подростка проводится проверка.