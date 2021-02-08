Таможня РФ пресекла контрабанду военных деталей в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Российские таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из РФ в Беларусь, сообщило Южное таможенное управление ФТС РФ.

По информации службы, продукция военного назначения из России в Беларусь без необходимых документов вывозилась с 2016 по 2019 год.

"Заместитель директора завода, расположенного в Волгоградской области, организовал перемещение через границу электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что всего посредством почты с завода было вывезено около 600 резонаторов.

При этом в ходе проверок выяснилось, что представители этого оборонного предприятия для получения разрешительных документов никогда не обращались.

По факту возбуждено два уголовных дела, в том числе за контрабанду продукции военного назначения. Подозреваемому в качестве наказания грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

Кварцевые резонаторы широко применяются в ВПК – при изготовлении авиационной техники, ракет, спутников, систем ПВО, а также связи и управления.