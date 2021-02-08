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Некоторые дома Минска в морозы снова остались без отопления и горячей воды

08.02.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Горячая вода и отопление пропали в 18 жилых Ленинского района Минска, сообщила пресс-служба РУП "Минскэнерго".

© CC BY 2.0 / Geoffrey Gallaway / Sarah and Nibble
Жители Фаниполя в мороз остались без отопления

Произошла авария на теплосети на улице Плеханова. В результате от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключены семь жилых домов и одно административное здание. На месте происшествия работает бригада филиала "Минские тепловые сети".

Предполагается, что тепло и горячая вода вернутся в дома в 21:00.

Также из-за повреждений квартальных сетей еще 11 жилых домов остались без отопления и горячей воды с 16:30 понедельника по улице Карла Маркса. Энергетики устанавливают причину ЧП. Предположительное время включения отопления и горячего водоснабжения на улице – 23:59.

Не первый случай

Самое крупное коммунальное ЧП за последнее время случилось в Минске 21 января. Тогда из-за аварии на теплосетях в Московском районе столицы горячая вода и отопление пропали в 244 жилых домах, 28 детсадах и 27 школах. Из-за этого занятия в школах отменили, в садах оставили только дежурные группы.

На месте аварии, по словам очевидцев, из-под земли начала пробиваться вода, затем образовался фонтан. Как выяснилось позже, в сильфонном компенсаторе образовалась трещина, его заменили. На месте ЧП работали бригады сразу трех коммунальных предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое крупное за последнее время ЧП в белорусской столице произошло 21 января – тогда горячая вода и отопление пропали в 244 жилых домах.
 
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