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Некоторые дома Минска в морозы снова остались без отопления и горячей воды
08.02.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Горячая вода и отопление пропали в 18 жилых Ленинского района Минска, сообщила пресс-служба РУП "Минскэнерго".
Произошла авария на теплосети на улице Плеханова. В результате от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключены семь жилых домов и одно административное здание. На месте происшествия работает бригада филиала "Минские тепловые сети".
Предполагается, что тепло и горячая вода вернутся в дома в 21:00.
Также из-за повреждений квартальных сетей еще 11 жилых домов остались без отопления и горячей воды с 16:30 понедельника по улице Карла Маркса. Энергетики устанавливают причину ЧП. Предположительное время включения отопления и горячего водоснабжения на улице – 23:59.
Не первый случай
Самое крупное коммунальное ЧП за последнее время
На месте аварии, по словам очевидцев, из-под земли начала пробиваться вода, затем образовался фонтан. Как выяснилось позже, в сильфонном компенсаторе образовалась трещина, его заменили. На месте ЧП работали бригады сразу трех коммунальных предприятий.
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Самое крупное за последнее время ЧП в белорусской столице произошло 21 января – тогда горячая вода и отопление пропали в 244 жилых домах.
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