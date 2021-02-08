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Расследование ОНТ: Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"

09.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Подозреваемый в терроризме оппозиционер Николай Автухович просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник канал показал специальное расследование "Тротил протеста", основанное на материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.

Автухович – предприниматель и активист из Волковыска. Проходил службу в Афганистане, имеет боевые награды, из армии ушел в 1991 году и занялся бизнесом. Он был дважды судим – за уклонение от уплаты налогов и предпринимательскую деятельнось без регистрации, а также за незаконное хранение патронов. Был освобожден в апреле 2014 года.

Милиция совместно с КГБ в декабре 2020 года задержала подозреваемых в поджоге дома и подрыве автомобиля милиционера в Гродно. По информации силовиков, группу преступников возглавлял Автухович. Как сообщали правоохранители, задержанные соблюдали меры конспирации, скрывались от милиционеров в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков.

У него был обнаружен внушительный арсенал – автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, восемь тротиловых шашек, ручные гранаты и бронежилеты.

В эфире канала ОНТ рассказали, что Автухович незаконно переходил через границу в Украину, чтобы забрать оружие. Одним из его "партнеров" был назван комбат Семенченко, который общался с белорусом с иракского телефонного номера – он фигурирует в расследовании канала под ником Ivaplast kiev.

Согласно материалам, предоставленным КГБ телевидению, Автухович просил автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы "не поднимать шум в городе".

Дела за терроризм

Уголовные дела за терроризм в республике стали возбуждать в конце октября 2020 года впервые за последние десять лет.

Тогда Генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будет переквалифицирован на дела террористической направленности.

Протестные уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По мнению ряда представителей высокопоставленных силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, здания милиции, прокуратуры.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Телеканал ОНТ показал специальное расследование по делу Николая Автуховича, который обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и взрыве автомобиля в...
 
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