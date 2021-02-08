|
Расследование ОНТ: Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"
09.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Подозреваемый в терроризме оппозиционер Николай Автухович просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник канал показал специальное расследование "Тротил протеста", основанное на материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.
Автухович – предприниматель и активист из Волковыска. Проходил службу в Афганистане, имеет боевые награды, из армии ушел в 1991 году и занялся бизнесом. Он был дважды судим – за уклонение от уплаты налогов и предпринимательскую деятельнось без регистрации, а также за незаконное хранение патронов. Был освобожден в апреле 2014 года.
Милиция совместно с КГБ в декабре 2020 года
У него был обнаружен внушительный арсенал – автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, восемь тротиловых шашек, ручные гранаты и бронежилеты.
В эфире канала ОНТ рассказали, что Автухович незаконно переходил через границу в Украину, чтобы забрать оружие. Одним из его "партнеров" был назван комбат Семенченко, который общался с белорусом с иракского телефонного номера – он фигурирует в расследовании канала под ником Ivaplast kiev.
Согласно материалам, предоставленным КГБ телевидению, Автухович просил автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы "не поднимать шум в городе".
Дела за терроризм
Уголовные дела за терроризм в республике
Тогда Генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будет переквалифицирован на дела террористической направленности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ОНТ показал специальное расследование по делу Николая Автуховича, который обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и взрыве автомобиля в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)