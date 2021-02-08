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Поляк безвинно отсидел в тюрьме 18 лет, ему заплатят компенсацию - $3,5 млн

09.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Поляк Томаш Коменда получит компенсацию 13 миллионов злотых (почти 3,5 миллиона долларов) за то, что отсидел в тюрьме 18 лет, не будучи виновным, сообщает РИА Новости.

Почти 20 лет назад в Польше расследовалось дело о гибели 15-летней девушки. Жертву изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении преступления был признан Коменда, на тот момент "преступнику" было 23 года. Томаша приговорили к 25 годам тюрьмы.

Спустя 18 лет выяснились новые обстоятельства дела. Данные экспертиз доказали, что Коменд не был причастен к смерти девушки. Настоящие правонарушители найдены, оба они осуждены на 25 лет.

Томаша Коменда осовободили, после чего он потребовал компенсацию. Коменд заявил в суде, что намерен получить от государства по одному миллиону за каждый год, проведенный за решеткой - 18 миллионов злотых (4,87 миллиона долларов).

По данным RMF FM, сегодня суд принял решение и частично удовлетворил иск Коменда. Мужчина получит 12,8 миллионов злотых (почти 3,5 миллиона долларов).

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина был обвинен в изнасиловании и смерти 15-летней девушки, на момент решения суда ему было 23 года.
 
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