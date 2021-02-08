СК хочет экстрадировать из Латвии Валерия Цепкало

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Следственный комитет Беларуси направил в Генеральную прокуратуру республики документы об инициировании экстрадиции из Латвии экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Как сообщили в эфире, он обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в получении взяток в особо крупном размере.

Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской . За день до выборов она также покинула страну . В настоящее время бизнесмен с семьей находится в Латвии.

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