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СК хочет экстрадировать из Латвии Валерия Цепкало

09.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Следственный комитет Беларуси направил в Генеральную прокуратуру республики документы об инициировании экстрадиции из Латвии экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

© Sputnik / Виктор Толочко
О намерении Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге

Как сообщили в эфире, он обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в получении взяток в особо крупном размере.

Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну. В настоящее время бизнесмен с семьей находится в Латвии.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший глава ПВТ уехал из Беларуси в конце июля минувшего года, заявив, что опасается задержания на родине.
 
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