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СК хочет экстрадировать из Латвии Валерия Цепкало
09.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Следственный комитет Беларуси направил в Генеральную прокуратуру республики документы об инициировании экстрадиции из Латвии экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщили в эфире, он обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в получении взяток в особо крупном размере.
Валерий Цепкало был вынужден
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Бывший глава ПВТ уехал из Беларуси в конце июля минувшего года, заявив, что опасается задержания на родине.
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