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В Витебске в квартире родственники нашли мертвыми двух братьев
Источник материала: Tut.by
В Витебске вечером 8 февраля родственники нашли в квартире двух мертвых братьев, сообщает СК.
Следователи устанавливают, когда точно произошла трагедия.
Пока все выглядит так, будто между 64-летним и 58-летним братьями произошла ссора. Старший избил младшего, в том числе — ударил топором. Мужчина умер на месте. После этого старший брат покончил жизнь самоубийством.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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Следователи устанавливают, когда точно произошла трагедия.
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