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В Витебске в квартире родственники нашли мертвыми двух братьев

09.02.2021 10:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 8 февраля родственники нашли в квартире двух мертвых братьев, сообщает СК.


Следователи устанавливают, когда точно произошла трагедия.

Пока все выглядит так, будто между 64-летним и 58-летним братьями произошла ссора. Старший избил младшего, в том числе — ударил топором. Мужчина умер на месте. После этого старший брат покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

 
Теги: Витебск
 
 
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Следователи устанавливают, когда точно произошла трагедия.
 
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