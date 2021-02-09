В Витебске в квартире родственники нашли мертвыми двух братьев

Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 8 февраля родственники нашли в квартире двух мертвых братьев, сообщает СК.





Следователи устанавливают, когда точно произошла трагедия.

Пока все выглядит так, будто между 64-летним и 58-летним братьями произошла ссора. Старший избил младшего, в том числе — ударил топором. Мужчина умер на месте. После этого старший брат покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.