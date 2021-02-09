В Танзании люди погибли от неизвестной болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - SPUTNIK. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Anadolu.

"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу", - рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Сообщается также, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов для оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки заболевания. Взяты образцы крови людей и воды для проверки возможного наличия следов ртути.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.