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В Танзании люди погибли от неизвестной болезни
09.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев - SPUTNIK. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Anadolu.
"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу", - рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.
Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Сообщается также, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов для оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки заболевания. Взяты образцы крови людей и воды для проверки возможного наличия следов ртути.
Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.
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Неопознанный вирус вызывает у больных кровавую рвоту и смерть в течение нескольких часов в случае неоперативной медицинской помощи.
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