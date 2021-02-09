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Спецтехника, ГАИ и снежный коллапс: как добирались на работу в Минске

09.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Настоящий снежный коллапс в столице наблюдается с самого утра. Синоптики накануне предупредили о сильном снегопаде, который должен продлиться всю неделю. ГАИ Минска призвало водителей быть внимательными и лишний раз не садиться за руль. Но, похоже, к этому прислушались только коммунальщики.

© Sputnik
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Общественный транспорт

"Минсктранс" с самого утра наблюдаются перебои с общественным транспортом.

Троллейбусы №37, 61 перестали ходить по основному маршруту (на повороте на пр. Независимости остановился транспорт и парализовал движение). Из-за ДТП на 1-м переулке Кольцова в обоих направлениях перестали ходить троллейбусы № 34,46,53 и автобусы № 13,24,133. Останавливались троллейбусы по ул.Чюрлениса, просп.Дзержинского, ул.Есенина, по ул.Голубева, пр.Газеты "Звязда", Любимова, на пл. Ванеева, по ул. Асаналиева и многих других маршрутах.

Хлеб для таксистов

Как сообщают пользователи сервисов такси, тариф сегодняшним утром на этот вид транспорта вырос в 4-5 раз, примерно во столько же увеличилось и привычное время поездки до работы. Автолюбители сообщают о нечищеных дорогах и транспортном коллапсе: машины вынуждены ехать с небольшой скоростью, на дорогах заносит. А выехать из двора, по словам некоторых автовладельцев, оказалось невозможным из-за огромных сугробов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник утром минчане встали в пробки

"Я заказ выполнял 1,5 часа: от Чижовки до Либкнехта. Дороги, конечно, ужас. Может, не успевают убирать?", - говорит таксист.

Улица Немига, которая традиционно в часы пик перегружена транспортом, утром практически стояла. Время ожидания в каждой пробке на светофоре – около 3-5 минут.

© Sputnik / Илья Питалев
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Спецтехника с сопровождением

Люди, следовавшие на работу разными маршрутами, сообщают, что не встречали на своем пути снегоуборочную технику. В районе Музыкального театра спецтехника из-за пробок на кольце в районе площади Ф.Богушевича не могла приступить к расчистке дорог – настолько плотное было движение от проспекта Дзержинского до самой Немиги.

Зато на проспекте Дзержинского две полосы в сторону выезда из города снегоуборочная техника расчищала с сопровождением машины ГАИ в начале и конце колонну, останавливали светофоры, чтобы убрать с дороги снежную "кашу". А вот в направлении в город почистить к 10 часам утра еще не успевали.

По состоянию на 10:15 сервис "Яндекс" оценивает дорожную обстановку как 9-балльные пробки.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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С самого утра в белорусской столице большие пробки - общественный транспорт стоит, машины продвигаются очень медленно.
 
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