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Спецтехника, ГАИ и снежный коллапс: как добирались на работу в Минске
09.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Настоящий снежный коллапс в столице наблюдается с самого утра. Синоптики накануне предупредили о сильном снегопаде, который должен продлиться всю неделю. ГАИ Минска призвало водителей быть внимательными и лишний раз не садиться за руль. Но, похоже, к этому прислушались только коммунальщики.
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Общественный транспорт
"Минсктранс" с самого утра наблюдаются перебои с общественным транспортом.
Троллейбусы №37, 61 перестали ходить по основному маршруту (на повороте на пр. Независимости остановился транспорт и парализовал движение). Из-за ДТП на 1-м переулке Кольцова в обоих направлениях перестали ходить троллейбусы № 34,46,53 и автобусы № 13,24,133. Останавливались троллейбусы по ул.Чюрлениса, просп.Дзержинского, ул.Есенина, по ул.Голубева, пр.Газеты "Звязда", Любимова, на пл. Ванеева, по ул. Асаналиева и многих других маршрутах.
Хлеб для таксистов
Как сообщают пользователи сервисов такси, тариф сегодняшним утром на этот вид транспорта вырос в 4-5 раз, примерно во столько же увеличилось и привычное время поездки до работы. Автолюбители сообщают о нечищеных дорогах и транспортном коллапсе: машины вынуждены ехать с небольшой скоростью, на дорогах заносит. А выехать из двора, по словам некоторых автовладельцев, оказалось невозможным из-за огромных сугробов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник утром минчане встали в пробки
"Я заказ выполнял 1,5 часа: от Чижовки до Либкнехта. Дороги, конечно, ужас. Может, не успевают убирать?", - говорит таксист.
Улица Немига, которая традиционно в часы пик перегружена транспортом, утром практически стояла. Время ожидания в каждой пробке на светофоре – около 3-5 минут.
© Sputnik / Илья Питалев
Спецтехника с сопровождением
Люди, следовавшие на работу разными маршрутами, сообщают, что не встречали на своем пути снегоуборочную технику. В районе Музыкального театра спецтехника из-за пробок на кольце в районе площади Ф.Богушевича не могла приступить к расчистке дорог – настолько плотное было движение от проспекта Дзержинского до самой Немиги.
Зато на проспекте Дзержинского две полосы в сторону выезда из города снегоуборочная техника расчищала с сопровождением машины ГАИ в начале и конце колонну, останавливали светофоры, чтобы убрать с дороги снежную "кашу". А вот в направлении в город почистить к 10 часам утра еще не успевали.
По состоянию на 10:15 сервис "Яндекс" оценивает дорожную обстановку как 9-балльные пробки.
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С самого утра в белорусской столице большие пробки - общественный транспорт стоит, машины продвигаются очень медленно.
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