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Суд над журналистками "Белсата" Андреевой и Чульцовой начался в Минске

09.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела журналисток незарегистрированного в  Беларуси польского телеканала "Белсат" Катерины Андреевой (в паспорте указана фамилия Бахвалова) и Дарьи Чульцовой.

Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси. В обвинении речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно обвинению, их действия привели к нарушению работы транспорта. В суд подан иск "Минсктранса" о возмещении ущерба.

© Photo : БелаПАН / Ольга Шукайло
Журналисты Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) в зале суда

Как было озвучено в суде, девушки находятся под стражей с 20 ноября 2020 года. Адвокаты в самом начале слушания заявили ходатайства об изменении им меры пресечения с заключения под стражей на поручительство. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил обвиняемых под стражей. После оглашения обвинения они завили суду, что вины не признают в полном объеме.

© Sputnik / Виктор Толочко
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На суд пришли представители ряда посольств стран Евросоюза и США.

В суде также рассматривался вопрос о том, чтобы вести видео и фотосъемку в суде, обвиняемые и их защита была не против, прокурор попросила суд запретить снимать судебный процесс, суд поддержал позицию гособвинителя.

В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата" грозит до трех лет лишения свободы.

Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября в тот момент, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия с улицы Червякова. После задержания на журналисток были составлены административные протоколы по ст.23.34. После чего суд назначил им по семь суток ареста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В то время в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Журналисток после предъявления обвинения 20 ноября взяли под стражу.

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Теги: Минск
 
 
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Обвиняемые и адвокаты настаивали на том, чтобы судебный процесс снимали журналисты, но суд отказал.
 
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