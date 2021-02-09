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Умер сценарист "Невыносимой легкости бытия" Жан-Клод Карьер

09.02.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Французский сценарист, актер, режиссер и писатель Жан-Клод Карьер умер в возрасте 89 лет, об этом сообщает канал BFM.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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По словам дочери, он умер во сне в своем доме в Париже. Причины смерти пока не оглашаются, однако, по данными СМИ, он не страдал какой-либо болезнью.

Прощание со сценаристом пройдет в Париже. Затем его похоронят на юге Франции — в родной деревне Коломбьер-сюр-Орб в департаменте Эро.

Жан-Клод Карьер известен как сценарист более сотни фильмов, среди которых - "Невыносимая легкость бытия", "Скромное обаяние буржуазии", "Призрак свободы", "Сирано де Бержерак" "Ван Гог. На пороге вечности".

В короткометражном фильме "Счастливая годовщина", который принес 29-летнему Карьеру "Оскар", он выступил не только в качестве сценариста, но и режиссера. Также Карьер имел награды Каннского кинофестиваля, BAFTA и получил "Сезара". Он также был режиссером картин "Разрыв" и "Маникюрные ножницы".

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Теги: Минск
 
 
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Сценарист и режиссер скончался в возрасте 89 лет, что стало причиной смерти, официально не сообщается.
 
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