ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заплатить за ущерб: с участников протестов в Минске взыскали 1 млн рублей

09.02.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Почти миллион рублей взыскали с участников протестных акций в столице, и работа эта еще продолжается, рассказал мэр города Владимир Кухарев.

Городские службы продолжают оценивать ущерб, нанесенный городу участниками протестных акций: пока эта сумма составляет более 1,25 миллиона рублей, взыскано уже 980 тысяч.

© Photo : БелаПАН / Ольга Шукайло
Суд над журналистками "Белсата" Андреевой и Чульцовой начался в Минске

"И эта работа продолжается. Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска", - цитирует слова Кухарева БелТА.

Мэр уверен, что если привлекать таких людей к административной и уголовной ответственности, то потом они будут "относиться более ответственно к своему поведению".

"То, что сделано в Минске, - это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы Минск всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Те, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, - это, конечно, их характеризует как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно", - добавил Владимир Кухарев.

Напомним, что акции протеста начались в Беларусь после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с оглашенными результатами выходили на улицы, против них сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства.

Протесты продолжаются до настоящего времени, традиционно они наиболее активны по воскресеньям.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр столицы уверен, что привлечение к административной и уголовной ответственности заставит людей более ответственно относиться к своему поведению.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умер сценарист "Невыносимой легкости бытия" Жан-Клод Карьер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by