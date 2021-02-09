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Заплатить за ущерб: с участников протестов в Минске взыскали 1 млн рублей
09.02.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Почти миллион рублей взыскали с участников протестных акций в столице, и работа эта еще продолжается, рассказал мэр города Владимир Кухарев.
Городские службы продолжают оценивать ущерб, нанесенный городу участниками протестных акций: пока эта сумма составляет более 1,25 миллиона рублей, взыскано уже 980 тысяч.
© Photo : БелаПАН / Ольга Шукайло
"И эта работа продолжается. Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска", - цитирует слова Кухарева
Мэр уверен, что если привлекать таких людей к административной и уголовной ответственности, то потом они будут "относиться более ответственно к своему поведению".
"То, что сделано в Минске, - это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы Минск всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Те, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, - это, конечно, их характеризует как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно", - добавил Владимир Кухарев.
Напомним, что
Протесты продолжаются до настоящего времени, традиционно они наиболее активны по воскресеньям.
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Мэр столицы уверен, что привлечение к административной и уголовной ответственности заставит людей более ответственно относиться к своему поведению.
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