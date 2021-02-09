Заплатить за ущерб: с участников протестов в Минске взыскали 1 млн рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Почти миллион рублей взыскали с участников протестных акций в столице, и работа эта еще продолжается, рассказал мэр города Владимир Кухарев.

Городские службы продолжают оценивать ущерб, нанесенный городу участниками протестных акций: пока эта сумма составляет более 1,25 миллиона рублей, взыскано уже 980 тысяч.

"И эта работа продолжается. Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска", - цитирует слова Кухарева БелТА .

Мэр уверен, что если привлекать таких людей к административной и уголовной ответственности, то потом они будут "относиться более ответственно к своему поведению".

"То, что сделано в Минске, - это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы Минск всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Те, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, - это, конечно, их характеризует как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно", - добавил Владимир Кухарев.

Напомним, что акции протеста начались в Беларусь после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с оглашенными результатами выходили на улицы, против них сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства.

Протесты продолжаются до настоящего времени, традиционно они наиболее активны по воскресеньям.

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