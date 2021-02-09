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В Гомеле снова горела обойная фабрика. Что произошло

09.02.2021 13:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Тельмана горела обойная фабрика, сообщили в МЧС.

Пожар произошел утром 8 февраля. В момент возгорания в цеху находилось 15 человек, все они вышли еще до приезда спасателей. Те всё потушили.

Пожаром повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок в производственном участке цеха и помещении моечной.

Сейчас фабрика функционирует в штатном режиме.

Рассматриваемые версии — нарушение технологического регламента и конструктивный недостаток электрооборудования.

Напомним, что это не первый пожар на обойной фабрике.

Предприятие горело в 2011 году, тогда причиной ЧП стало возгорание масляного котла емкостью 500 литров. В апреле 2016-го здесь снова произошел сильный пожар.

 
Теги: Гомель
 
 
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В момент возгорания в цеху находилось 15 человек.
 
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