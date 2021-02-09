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В Гомеле снова горела обойная фабрика. Что произошло
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Тельмана горела обойная фабрика,
Пожар произошел утром 8 февраля. В момент возгорания в цеху находилось 15 человек, все они вышли еще до приезда спасателей. Те всё потушили.
Пожаром повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок в производственном участке цеха и помещении моечной.
Сейчас фабрика функционирует в штатном режиме.
Рассматриваемые версии — нарушение технологического регламента и конструктивный недостаток электрооборудования.
Напомним, что это не первый пожар на обойной фабрике.
Предприятие
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В момент возгорания в цеху находилось 15 человек.
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