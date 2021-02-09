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Тела двух братьев нашли в одной из квартир Витебска
09.02.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Двух мужчин без признаков жизни нашли в квартире в Витебске, их тела обнаружили родственники, об этом сообщили в Следственном комитете.
Трагический инцидент произошел в феврале, точные даты пока не установлены.
По данным ведомства, братья, одному из которых было 64 года, а другом – 58, поссорились. В результате старший причинил телесные повреждения младшему, в том числе ударил его топором.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По данным СК, через некоторое время старший брат покончил жизнь самоубийством.
"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований", - уточнили в Следственном комитете.
Витебским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.
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Погибших обнаружили родственники, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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