Дело об оскорблении белорусских судей направляют в суд на рассмотрение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении судей и угрозах насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили в СК.

Как следует из материалов дела, 22-летний житель деревни Копище Минского района в августе-сентябре 2020 года в мессенджере Telegram, а также в социальной сети Instagram отправлял сотрудникам милиции и судьям сообщения с угрозами применения насилия.

"Личные данные судей и милиционеров были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Сообщения носили оскорбительный характер, содержали ненормативную лексику, указывали на реальное намерение применить насилие в отношении более 10 потерпевших", - рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По ее словам, фигуранту делу предъявлено обвинение по ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) и по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции), он находится под стражей.

"В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - сказала Крупенина.

При допросе обвиняемый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и пояснил, что был зол на правоохранителей из-за его задержания в августе 2020 года. В связи с этим направлял сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников ОВД и судей.

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