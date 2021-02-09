ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело об оскорблении белорусских судей направляют в суд на рассмотрение

09.02.2021 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении судей и угрозах насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили в СК.

Как следует из материалов дела, 22-летний житель деревни Копище Минского района в августе-сентябре 2020 года в мессенджере Telegram, а также в социальной сети Instagram отправлял сотрудникам милиции и судьям сообщения с угрозами применения насилия.

© Sputnik Tolochko Victor
Заплатить за ущерб: с участников протестов в Минске взыскали 1 млн рублей

"Личные данные судей и милиционеров были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Сообщения носили оскорбительный характер, содержали ненормативную лексику, указывали на реальное намерение применить насилие в отношении более 10 потерпевших", - рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По ее словам, фигуранту делу предъявлено обвинение по ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) и по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции), он находится под стражей.

"В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - сказала Крупенина.

При допросе обвиняемый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и пояснил, что был зол на правоохранителей из-за его задержания в августе 2020 года. В связи с этим направлял сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников ОВД и судей.

Читайте также:

Расследование ОНТ: Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"

Дело об оскорблении экс-главы МВД Караева рассмотрит суд в Смолевичах

СК: четверо организаторов массовых беспорядков в Беларуси задержаны в РФ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователям на допросах обвиняемый сообщил, что таким образом мстил судьям и милиционерам за то, что его задерживали в августе 2020 года.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тела двух братьев нашли в одной из квартир Витебска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by