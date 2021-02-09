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МАРТ закрыл магазин торговой сети "Светофор" в Бресте

09.02.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли закрыло магазин сети "Светофор" в Бресте, сообщила пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне Нового года МАРТ закрыл 10 магазинов "Светофор"

Данное решение министерство приняло после проведения внеплановой проверки торгового объекта, находящегося на улице Краснознаменной областного центра, и выявления в нем ряд нарушений, в том числе несоблюдения ассортиментного перечня.

"На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 9 февраля по 12 марта", – сказали в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что такие подобные нарушения неоднократно выявлялись в 2020 году в магазинах "Светофор" в рамках мониторингов. При этом руководство сети рекомендации об их устранении оставляло без должного внимания.

Российская торговая сеть "Светофор" является дискаунтером: продает товары первой необходимости по низким ценам. Первый магазин открылся в Беларуси в 2017 году. Сегодня сеть представлена во многих городах страны, как областных, так и райцентрах.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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За несоблюдение ассортиментного перечня магазин торговой сети будет закрыт как минимум до 12 марта.
 
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