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Польская прокуратура рассматривает запрос РБ о выдаче основателей NEXTA
09.02.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Польши рассматривает запрос о выдаче Беларуси основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича, сообщили
В воскресенье, 7 ферваля, начальник международно-правового отдела СК РБ Михаил Вавуло
"Документы, касающиеся запроса властей Белоруссии о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру в целях проведения действий в соответствии с положениями соглашения между Польской республикой и Республикой Беларусь о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении", - цитирует пресс-службу Генпрокуратуры Польши РИА Новости.
Дело Путило и Протасевича
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA
В отношении администраторов Telegram-канала возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).
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