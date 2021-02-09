Польская прокуратура рассматривает запрос РБ о выдаче основателей NEXTA

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Польши рассматривает запрос о выдаче Беларуси основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича, сообщили РИА Новости .

В воскресенье, 7 ферваля, начальник международно-правового отдела СК РБ Михаил Вавуло заявил , что Беларусь направила в Польшу документы об экстрадиции Путило и Протасевича и будет добиваться их выдачи.

"Документы, касающиеся запроса властей Белоруссии о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру в целях проведения действий в соответствии с положениями соглашения между Польской республикой и Республикой Беларусь о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении", - цитирует пресс-службу Генпрокуратуры Польши РИА Новости.

Дело Путило и Протасевича

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами . В ноябре КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму Путило и Протасевича.

В отношении администраторов Telegram-канала возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

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