Редкий случай: дело завели на женщину, регулярно избивавшую мужа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Рогачевского района, которая регулярно избивала своего супруга, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По информации милиционеров, с весны прошлого года гражданка, злоупотребляющая алкоголем, трижды привлекалась к административной ответственности.

"Дважды – за нанесение побоев своему супругу, в третий – за причинение психических страданий. Это была ее ответная реакция на вызов сотрудников ОВД", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что в конце января текущего года 45-летний сельчанин снова обратился в РОВД, заявив, что его опять избила жена.

Следователи собрали в отношении женщины необходимые материалы и дали оценку действиям 42-летней гражданки – против нее возбудили дело по факту истязания.

Санкция ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси (истязание) в качестве максимального наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.