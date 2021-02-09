|
Редкий случай: дело завели на женщину, регулярно избивавшую мужа
09.02.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Рогачевского района, которая регулярно избивала своего супруга, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
По информации милиционеров, с весны прошлого года гражданка, злоупотребляющая алкоголем, трижды привлекалась к административной ответственности.
"Дважды – за нанесение побоев своему супругу, в третий – за причинение психических страданий. Это была ее ответная реакция на вызов сотрудников ОВД", – сказали в управлении.
Там также уточнили, что в конце января текущего года 45-летний сельчанин снова обратился в РОВД, заявив, что его опять избила жена.
Следователи собрали в отношении женщины необходимые материалы и дали оценку действиям 42-летней гражданки – против нее возбудили дело по факту истязания.
Санкция ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси (истязание) в качестве максимального наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчанин не вытерпел регулярных побоев и обратился в милицию, теперь распускавшей руки супруге грозит реальный срок.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)