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Редкий случай: дело завели на женщину, регулярно избивавшую мужа

09.02.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Рогачевского района, которая регулярно избивала своего супруга, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По информации милиционеров, с весны прошлого года гражданка, злоупотребляющая алкоголем, трижды привлекалась к административной ответственности.

© Flickr / Eden, Janine and Jim
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"Дважды – за нанесение побоев своему супругу, в третий – за причинение психических страданий. Это была ее ответная реакция на вызов сотрудников ОВД", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что в конце января текущего года 45-летний сельчанин снова обратился в РОВД, заявив, что его опять избила жена.

Следователи собрали в отношении женщины необходимые материалы и дали оценку действиям 42-летней гражданки – против нее возбудили дело по факту истязания.

Санкция ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси (истязание) в качестве максимального наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сельчанин не вытерпел регулярных побоев и обратился в милицию, теперь распускавшей руки супруге грозит реальный срок.
 
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