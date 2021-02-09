"Дело Тихановского": пострадавшие милиционеры выступили в суде

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 9 фев – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно продолжается суд по так называемому "делу Тихановского". Во время заседаний 8 и 9 февраля в суде Октябрьского района Гродно опросили двух милиционеров, которые были признаны потерпевшими.

Хотели сделать заседание закрытым

Судебные разбирательства по "делу Тихановского" начались после двухнедельного перерыва. На предыдущих заседаниях зачитали обвинение и допросили одного из фигурантов дела Дмитрия Фурманова, двое других будут давать показания позже. В понедельник и вторник в суде частично рассмотрели письменные материалы дела, а также начали опрашивать пострадавших.

Первыми выступили участковые милиционеры Владимир Козловский и Александр Хваленя. Оба 29 мая несли службу на площади Советской, входили в информационную группу, то есть, при необходимости, через мегафон должны были разъяснять горожанам законодательство.

Перед выходом получили мегафон, форменную накидку, наручники, газ. Оба потерпевших говорили, что знали о запланированном на вечер мероприятии – пикете по сбору подписей кандидатов. О том, что в город должен приехать Тихановский, у них информации не было.

Перед тем, как давать показания, оба милиционера попросили сделать заседание закрытым. Причина – поступающие в их адрес угрозы. Но суд не поддержал просьбу.

Конфликт с женщиной в кепке

Сначала, с их слов, дежурство проходило спокойно. Около восьми часов на рацию поступил вызов. Сказали прийти на Советскую площадь, так как там между мужчиной и женщиной в кепке завязался конфликт. Информации о том, что на месте пикета проходит незаконное массовое мероприятие, со слов Хвалени, им не поступало.

Когда участковые пришли на место, увидели Тихановского и женщину в кепке рядом со сквером, был слышен разговор на повышенных тонах. Женщина спрашивала о предвыборной кампании жены блогера, а тот игнорировал вопросы и пытался уйти.

"Мы поинтересовались, что происходит. Тихановский стал уходить. Я сказал: "Мужчина, подождите". Затем схватил его за руку, чтобы обратить на себя внимание. За руку схватил его и Козловский. Тихановский стряхнул (руки милиционеров) и начал уходить в сторону костела", – отметил Хваленя, позже он уточнил, что перед этим его напарник успел представиться. Кроме того, они были в милицейской форме.

Удары по голове, ногам, в живот и по спине

Как рассказывал в суде Хваленя, вокруг Тихановского и женщины в кепке находилось 100–150 человек. Он уточнил, что его напарник стал обращаться именно к Тихановскому, так как второй стороной конфликта была женщина. Милиционеры хотели выяснить, что произошло, чтобы предотвратить конфликт. "Вдруг кто-то будет писать заявление, кто-то кого-то оскорблял", – пояснял мотив один из потерпевших.

© Sputnik / Инна Гришук Потерпевшие Александр Хваленя и Владимир Козловский

"В какой-то момент толпа стала сжиматься, меня отнесло в сторону, правее. Кто-то взял меня за жилет. Мне показалось, кто-то замахнулся рукой, чтобы ударить в область головы Козловского. Почувствовал удар в голеностопный сустав. Скорее всего, это была подсечка. Потом удар в спину в левый бок. Сорвали регистратор, который был на груди. Потом его из толпы забрал. Хватали за форму. Сорвали мегафон с плеча, он упал на землю, появилась трещина на корпусе", – рассказывал Хваленя.

Вскоре он увидел лежащего на земле Козловского, которого ударили в область головы, а затем в живот. Кто наносил удары, Хваленя не видел. Он сразу же направился вслед за Тихановским и группой людей, которые его сопровождали.

По взгляду понял, кого нужно задержать

На вопросы, почему именно Тихановского в тот момент он решил задержать, а не искать, к примеру, тех, кто бил его и напарника, Хваленя ответил:

"Пересеклись взглядом с лежащим на земле Козловским, тот глазами указал на удаляющегося Тихановского", – отметил Хваленя и добавил, что он направился вслед - задержать блогера.

"Почему вы решили, что Козловский показывает именно на Тихановского, вместе с ним были другие люди, которые тоже уходили в сторону костела?" - спросил один из адвокатов.

"Когда нас разъединили, Козловский был ближе всего к Тихановскому", - ответил Хваленя.

Другой адвокат интересовался, почему было принято решение остановить именно блогера, а не женщину в кепке. На что получил ответ, что женщина стояла на месте, а Тихановский стал уходить, а "законопослушные граждане так не поступают".

"Почему вы решили, что Тихоновский уходит именно от вас, а не от женщины в кепке?", - поинтересовалась судья.

"Потому что мы были в форме, он должен был остаться", - ответил Хваленя.

Когда Хваленю спросили, записали ли участковые данные женщины в кепке и тех людей, которые сообщили о назревающем конфликте на Советской площади, он ответил, что нет.

1000 рублей на лечение

У обвиняемого Фурманова были зафиксированы ушибы, ссадины, кровоподтеки в области лица, на руках и на ногах. Они были получены в результате не менее девяти ударов твердым тупым предметом, телесные повреждения признаны легкими. Обвиняемый объяснил, что получил травмы при задержании на пикете, возможно, в автобусе, когда потерял сознание. У обвиняемого Книги зафиксированы гематома и кровоподтек на лице, которые не могли образоваться при заломе рук, который применял ОМОН при задержании.

Во время изучения письменных материалов дела в суде огласили результаты медицинского обследования обвиняемых, а также назвали стоимость причиненного милиционерам ущерба.

© Sputnik / Инна Гришук На скамье подсудимых – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко

Из документов следует, что сорванные с форменного обмундирования пострадавших нарукавные знаки отличия, стоят 3 рубля 8 копеек и 2 рубля 40 копеек. Стоимость испорченного электромегафона составляет 30 рублей и 31 копейку, ботинки – 42 рубля 30 копеек.

Также стала известна цена ремонта двери микроавтобуса "ГАЗ", на котором увозили задержанных. Из обвинения следует, что механизм раздвижной двери сломал обвиняемый Книга, когда сотрудники ОМОН собирались посадить задержанного Тихановского в бус.

Пострадавшие участковые из информационной группы после инцидента обратились в больницу. На суде они рассказали, что после полученных травм чувствовали физическую боль. Как следует из документов, на лечение обоих милиционеров в гродненской больнице скорой помощи было потрачено около тысячи рублей.

Трое обвиняемых и четверо пострадавших

Суд над тремя гродненцами, которые в конце мая были задержаны вместе с блогером Сергеем Тихановским, начался 18 января, затем был почти двух недельный перерыв. На скамье подсудимых – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко.

Все трое обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК Беларуси), двое последних – также в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел (ч.1 ст. 364 УК Беларуси).

Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были задержаны блогер Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей.