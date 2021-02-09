|
Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали во Львове
10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Украинские пограничники задержали в аэропорту Львова гражданина Беларуси, находящегося в международном розыске, сообщила Государственная пограничная служба страны.
По данным ведомства, мужчина планировал вылететь самолетом в Минск, однако сделать ему это не удалось.
"При проверке его документов пограничники установили, что он находится в розыске в Литве за контрабанду наркотических средств", – сказали в службе.
Пограничники проинформировали о задержании белоруса местное бюро Интерпола, находящееся в Киеве, и передали гражданина сотрудникам полиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданина Беларуси разыскивали правоохранители Литвы - он подозревается в контрабанде наркотических средств.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)