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Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали во Львове

10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Украинские пограничники задержали в аэропорту Львова гражданина Беларуси, находящегося в международном розыске, сообщила Государственная пограничная служба страны.

По данным ведомства, мужчина планировал вылететь самолетом в Минск, однако сделать ему это не удалось.

"При проверке его документов пограничники установили, что он находится в розыске в Литве за контрабанду наркотических средств", – сказали в службе.

Пограничники проинформировали о задержании белоруса местное бюро Интерпола, находящееся в Киеве, и передали гражданина сотрудникам полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданина Беларуси разыскивали правоохранители Литвы - он подозревается в контрабанде наркотических средств.
 
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