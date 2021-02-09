Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали во Львове

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Украинские пограничники задержали в аэропорту Львова гражданина Беларуси, находящегося в международном розыске, сообщила Государственная пограничная служба страны.

По данным ведомства, мужчина планировал вылететь самолетом в Минск, однако сделать ему это не удалось.

"При проверке его документов пограничники установили, что он находится в розыске в Литве за контрабанду наркотических средств", – сказали в службе.

Пограничники проинформировали о задержании белоруса местное бюро Интерпола, находящееся в Киеве, и передали гражданина сотрудникам полиции.