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Трактор и сторож пропали с фермы под Полоцком: мужчину искали несколько дней
10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Трактор и сторож пропали с одной из ферм в Полоцком районе: технику нашли быстро, мужчину пришлось искать несколько дней, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Исчезновение трактора Belarus обнаружил заведующий мастерскими, который сразу же обратился в милицию.
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"Правоохранители установили, что вместе с техникой исчез и сторож. Первым обнаружить удалось трактор – перевернутый он лежал в кювете возле соседней деревни", – сказали в УВД.
Сторожа удалось разыскать, только спустя несколько дней местному участковому. Сельчанин все это время прятался в одном из дачных домов.
Мужчина милиционерам рассказал, что произошло в тот день: в гости к нему пришел родственник, поэтому на ферме устроили небольшое застолье.
В результате сторож два раза ездил на колхозном тракторе за спиртным, а во время третьей поездки не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись ответственности, он сбежал с места аварии и решил на время затаиться.
В отношении сельчанина следователями уже возбуждено уголовное дело.
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Сельчанин, который попал в ДТП на колхозном тракторе, решил затаиться и несколько дней прятался в дачном доме.
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