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Трактор и сторож пропали с фермы под Полоцком: мужчину искали несколько дней

10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Трактор и сторож пропали с одной из ферм в Полоцком районе: технику нашли быстро, мужчину пришлось искать несколько дней, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Исчезновение трактора Belarus обнаружил заведующий мастерскими, который сразу же обратился в милицию.

© Photo : УВД Брестского исполкома
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"Правоохранители установили, что вместе с техникой исчез и сторож. Первым обнаружить удалось трактор – перевернутый он лежал в кювете возле соседней деревни", – сказали в УВД.

Сторожа удалось разыскать, только спустя несколько дней местному участковому. Сельчанин все это время прятался в одном из дачных домов.

Мужчина милиционерам рассказал, что произошло в тот день: в гости к нему пришел родственник, поэтому на ферме устроили небольшое застолье.

В результате сторож два раза ездил на колхозном тракторе за спиртным, а во время третьей поездки не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись ответственности, он сбежал с места аварии и решил на время затаиться.

В отношении сельчанина следователями уже возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сельчанин, который попал в ДТП на колхозном тракторе, решил затаиться и несколько дней прятался в дачном доме.
 
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