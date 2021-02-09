Трактор и сторож пропали с фермы под Полоцком: мужчину искали несколько дней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Трактор и сторож пропали с одной из ферм в Полоцком районе: технику нашли быстро, мужчину пришлось искать несколько дней, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Исчезновение трактора Belarus обнаружил заведующий мастерскими, который сразу же обратился в милицию.

"Правоохранители установили, что вместе с техникой исчез и сторож. Первым обнаружить удалось трактор – перевернутый он лежал в кювете возле соседней деревни", – сказали в УВД.

Сторожа удалось разыскать, только спустя несколько дней местному участковому. Сельчанин все это время прятался в одном из дачных домов.

Мужчина милиционерам рассказал, что произошло в тот день: в гости к нему пришел родственник, поэтому на ферме устроили небольшое застолье.

В результате сторож два раза ездил на колхозном тракторе за спиртным, а во время третьей поездки не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись ответственности, он сбежал с места аварии и решил на время затаиться.

В отношении сельчанина следователями уже возбуждено уголовное дело.