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Назван виновник крушения вертолета Коби Брайанта
10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Причиной крушения вертолета, при котором погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант, стала пространственная дезориентация пилота, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
© REUTERS / USA TODAY USPW
Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной
Установлено, что пилот Ара Зобаян летел через облака, а это является нарушением правил визуального полета, так как он не видел, куда направляет вертолет.
Ранее специально созданная для расследования крушения комиссия заключила, что экспертиза деталей воздушного судна не выявила каких-либо признаков, которые могли бы привести к их отказу во время полета.
Брайант завершил спортивную карьеру в 2016 году. В NBA он выступал за "Лейкерс", пять раз становился чемпионом лиги, признавался самым ценным игроком чемпионата. В составе сборной страны Брайант дважды побеждал на Олимпийских играх (2008 и 2012 годы).
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Эксперты полагают, что пилот вертолета нарушил правило визуального полета, направив машину в облака.
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