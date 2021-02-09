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Назван виновник крушения вертолета Коби Брайанта

10.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Причиной крушения вертолета, при котором погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант, стала пространственная дезориентация пилота, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

© REUTERS / USA TODAY USPW
Эксперты раскрыли подробности катастрофы вертолета с Брайантом на борту

Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной разбился 26 января минувшего года в Калифорнии. Всего на борту вертолета были девять человек, никто из них не выжил.

Установлено, что пилот Ара Зобаян летел через облака, а это является нарушением правил визуального полета, так как он не видел, куда направляет вертолет.

Ранее специально созданная для расследования крушения комиссия заключила, что экспертиза деталей воздушного судна не выявила каких-либо признаков, которые могли бы привести к их отказу во время полета.

Брайант завершил спортивную карьеру в 2016 году. В NBA он выступал за "Лейкерс", пять раз становился чемпионом лиги, признавался самым ценным игроком чемпионата. В составе сборной страны Брайант дважды побеждал на Олимпийских играх (2008 и 2012 годы).

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Теги: Минск
 
 
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Эксперты полагают, что пилот вертолета нарушил правило визуального полета, направив машину в облака.
 
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