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О судьбе туристов на перевале Дятлова рассказали в МЧС

10.02.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Туристы из Москвы, которые якобы пропали на перевале Дятлова в Свердловской области, на самом деле сейчас находятся в Екатеринбурге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее местные СМИ рассказали о том, что туристическая группа из Москвы вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова, связь с туристами временно пропала.

"Туристская группа, о которой идет речь, не была зарегистрирована в МЧС России. В настоящее время данная группа туристов находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву", – говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве добавили, что в районе перевала Дятлова сейчас зарегистрированы сразу три туристические группы, и все они находятся на связи с МЧС.

Перевал Дятлова стал знаменит на весь Советский Союз зимой 1959 года. В горах на Северном Урале при крайне загадочных обстоятельствах пропала туристическая группа под руководством Игоря Дятлова.

Загадка "перевала Дятлова" не разгадана до сих пор, версий гибели туристов больше ста: от паранормальных явлений до несчастного случая или испытаний новейшей военной техники. 

© RUPTLY
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К этой теме Генпрокуратура России вернулась спустя 60 лет после многочисленных обращений родственников погибших и большого интереса СМИ. Была назначена новая проверка, ее результаты обнародовал замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков в июле 2020 года.

По его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина. Из-за плохой видимости молодые люди не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, что на перевале Дятлова в Свердловской области пропала еще одна группа туристов, сообщили накануне местные СМИ.
 
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