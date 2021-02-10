В Городокском районе в кунге нашли тела двух мужчин

Источник материала: Tut.by

В Городокском районе в автомобильном фургоне нашли тела двух мужчин. По предварительной версии, они отравились газом из-за потухшей горелки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вечером 7 февраля, двое мужчин 54 и 57 лет, приехали в Городокский район и, с разрешения знакомого, решили переночевать в автомобильном фургоне (кунге) на территории предприятия. С собой они привезли баллон с бытовым газом и газовую горелку, для обогрева и готовки.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Днем 9 февраля сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Закрутив газовый баллон, он попытался разбудить мужчин, но обнаружил, что они мертвы.

Предварительная причина смерти — отравление газом из-за потухшей горелки. По данному факту проводится проверка.