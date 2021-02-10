ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Городокском районе в кунге нашли тела двух мужчин

10.02.2021 09:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Городокском районе в автомобильном фургоне нашли тела двух мужчин. По предварительной версии, они отравились газом из-за потухшей горелки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вечером 7 февраля, двое мужчин 54 и 57 лет, приехали в Городокский район и, с разрешения знакомого, решили переночевать в автомобильном фургоне (кунге) на территории предприятия. С собой они привезли баллон с бытовым газом и газовую горелку, для обогрева и готовки.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Днем 9 февраля сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Закрутив газовый баллон, он попытался разбудить мужчин, но обнаружил, что они мертвы.

Предварительная причина смерти — отравление газом из-за потухшей горелки. По данному факту проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительная причина смерти - отравление газом из-за потухшей горелки. По данному факту проводится проверка.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали во Львове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by