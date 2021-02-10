Жителя Орши задержали на улице с ведром насвая

Источник материала: Tut.by

Жителя Орши задержали на улице города с ведром насвая. При обыске у него изъяли около 10 кг этой смеси, сообщает милиция региона.





18-летний житель Орши перевозил насвай по городу в довольно большом ведре. С ним милиция его и задержала прямо на улице.

Всего у парня изъяли около 10 кг насвая. Некурительная смесь была расфасована по 16 пакетам. Милиция предполагает, что партия должна была пойти на продажу.

Молодой человек рассказал, что купил насвай в России.