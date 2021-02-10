ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителя Орши задержали на улице с ведром насвая

10.02.2021 10:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителя Орши задержали на улице города с ведром насвая. При обыске у него изъяли около 10 кг этой смеси, сообщает милиция региона.


18-летний житель Орши перевозил насвай по городу в довольно большом ведре. С ним милиция его и задержала прямо на улице.

Всего у парня изъяли около 10 кг насвая. Некурительная смесь была расфасована по 16 пакетам. Милиция предполагает, что партия должна была пойти на продажу.

Молодой человек рассказал, что купил насвай в России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смесь была расфасована по 16 пакетам. Милиция считает, что партия должна была пойти на продажу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
О судьбе туристов на перевале Дятлова рассказали в МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by