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Жителя Орши задержали на улице с ведром насвая
Источник материала: Tut.by
Жителя Орши задержали на улице города с ведром насвая. При обыске у него изъяли около 10 кг этой смеси,
18-летний житель Орши перевозил насвай по городу в довольно большом ведре. С ним милиция его и задержала прямо на улице.
Всего у парня изъяли около 10 кг насвая. Некурительная смесь была расфасована по 16 пакетам. Милиция предполагает, что партия должна была пойти на продажу.
Молодой человек рассказал, что купил насвай в России.
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Смесь была расфасована по 16 пакетам. Милиция считает, что партия должна была пойти на продажу.
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