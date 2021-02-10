Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Экономический суд столицы рассматривает административное дело о выпуске старейшей белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" без лицензии. Ответчиком выступает главный редактор, директор УП "Сородичи" Егор Мартинович.

Претензию по данному поводу в суд заявила налоговая инспекция Ленинского района Минска.

В самом начале судебного заседания Мартинович заявил, что вины своей не признает. По его словам, от выпуска контрольных экземпляров издания "дохода не было получено".

В данной связи он пояснил, что со второй половины 2019 года и в 2020 году "Наша Нива" выходила два раза в год в печатном виде. По его словам, "печатались только бесплатные экземпляры, которые нужно было представить в ряд государственных органов".

Кроме этого, Мартинович заявил, что "Сородичи" печатали газету на оборудовании, не требующем разрешения, и поэтому он не считает, что было нарушено законодательство.

В свою очередь представитель налоговой инспекции сообщил, что к ним с заявлением о проведении контрольных мероприятий обратилось министерство информации. По его словам, необходимые мероприятия были проведены, доход не был установлен.

Отвечая на вопрос суда, есть ли причиненный УП "Сородичами" вред, представители налоговой отметили, что имеется информация о том, что напечатано 20 контрольных экземпляров "Нашей Нивы", а на выходных данных издания стоит цифра о 100 экземплярах. При этом представитель налоговой инспекции сказал, что нарушением является то, что "были напечатаны экземпляры в нарушение лицензионного законодательства", но экономический ущерб он назвать не может.

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