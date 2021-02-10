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К крушению вертолета Брайанта мог привести его "звездный" статус - NTSB

10.02.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Пилот разбившегося вертолета с пятикратным чемпионом NBA Коби Брайантом на борту мог испытывать давление из-за "звездного" статуса пассажира, к такому мнению пришли в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Вертолет с 41-летним баскетболистом и его 13-летней дочерью Джанной разбился 26 января минувшего года в Калифорнии. Всего на борту вертолета были девять человек, никто из них не выжил. Пилот направил воздушное судно через облака, что является грубейшим нарушением федеральных правил, это могло привести к его дезориентации – казалось, что вертолет летит вверх, а он на самом деле уходил вниз.

© REUTERS / Robert Hanashiro
Назван виновник крушения вертолета Коби Брайанта

Эксперты NTSB считают, что пилот мог чувствовать внутренний прессинг, так как хотел как можно быстрее доставить Брайанта к месту назначения. В качестве примера были приведены авиакатастрофы с Бадди Холли, Пэтси Клайн, Стиви Рэем и другие.

"Во всех этих случаях вы имеете дело с кем-то, имеющим статус звезды, и с пилотами, которые отчаянно хотят сделать хорошую работу для клиента", - рассказал вице-председатель NTSB Брюс Ландсберг, его слова цитирует Р-Спорт со ссылкой на АП.

Отмечается, что авария говорит о том, что даже хорошие пилоты в некоторых случаях могут принимать плохие решения.

Брайант завершил спортивную карьеру в 2016 году. В NBA он выступал за "Лейкерс", пять раз становился чемпионом лиги, признавался самым ценным игроком чемпионата. В составе сборной страны Брайант дважды побеждал на Олимпийских играх (2008 и 2012 годы).

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Теги: Минск
 
 
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