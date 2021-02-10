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Контрабандные сигареты на €2,2 млн задержали на границе Беларуси и Литвы
10.02.2021 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Контрабандные сигареты общей стоимостью более двух миллионов евро задержали таможенники Литвы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
© Photo : Южное таможенное управление ФТС РФ
Незаконные грузы были задержаны 5 и 6 февраля.
Первая партия была найдена на пропускном пункте "Лаворишкес" (на белорусской стороне - "Котловка") при досмотре большегруза, который следовал из Беларуси в Калининградскую область через Литву. По документам фура Mercedes Benz перевозила стройматериалы.
Так как подобного рода грузы достаточно часто используются для провоза контрабанды, таможенники решили проверить машину с помощью системы рентгеновского контроля. Однако это не понадобилось – уже при первичном визуальном осмотре они заметили, что груз занимает не весь объем фуры. одна ее часть была отделена фальшивой стенкой из ДСП, за которой таможенники обнаружили упаковки с табачными изделиями.
"Сигареты были везде, где только можно - в кабине машины (в бардачке, за спальным местом), а также в дополнительном багажнике под полуприцепом и других местах", - рассказали в ведомстве.
По приблизительным оценкам, всего в большегрузе было спрятано около 255 тысяч пачек белорусских сигарет Fest, Minsk и NZ Gold.
Вторая попытка провоза незаконного груза была предпринята в ПП "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Там контрабанду прятали среди продуктов питания, которые также перевозились транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область из Беларуси. В полуприцепе Mercedes Benz таможенники нашли около 400 тысяч пачек сигарет Fest.
В пресс-службе сообщили, что общее число контрабанды будет уточняться, однако на данный момент оно составляет не менее 655 тысяч пачек. Общая их стоимость (с учетом налогов) оценивается более чем в два миллиона евро.
По обоим случаям контрабанды начато досудебное расследование. У водителя-россиянина, задержанного в "Лаворишкес", изъяли документы, он отпущен под подписку о невыезде. Водитель второго грузовика, задержанный в Мядининкай, - гражданин Беларуси – арестован на месяц.
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Водитель-россиянин был отпущен под подписку о невыезде, второй - белорус - арестован сроком на один месяц.
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