Мать и дочь погибли на пожаре в Березинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь, на месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили в СК.

Сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района поступило в МЧС около 9 утра 10 февраля.

"Когда спасатели приехали на тушение пожара в доме, они обнаружили тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери", – рассказали Sputnik в среду в СК.

В настоящее время на месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие отношение к случившемуся.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается.

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