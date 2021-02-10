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Мать и дочь погибли на пожаре в Березинском районе
10.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь, на месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили в СК.
Сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района поступило в МЧС около 9 утра 10 февраля.
"Когда спасатели приехали на тушение пожара в доме, они обнаружили тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери", – рассказали Sputnik в среду в СК.
В настоящее время на месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие отношение к случившемуся.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается.
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Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы.
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