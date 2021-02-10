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В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь
Источник материала: Tut.by
В горящем доме нашли тела матери и дочери. По факту смерти женщин проводится проверка. Об этом
10 февраля около 9 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли тела хозяек дома — 79-летней женщины и 63-летней дочери.
По факту гибели женщин проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается.
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10 февраля около 9 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли...
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