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В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь

10.02.2021 16:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В горящем доме нашли тела матери и дочери. По факту смерти женщин проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба СК

10 февраля около 9 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли тела хозяек дома — 79-летней женщины и 63-летней дочери.

По факту гибели женщин проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается.

 
 
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10 февраля около 9 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли...
 
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Мать и дочь погибли на пожаре в Березинском районе
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