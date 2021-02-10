В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь

Источник материала: Tut.by

В горящем доме нашли тела матери и дочери. По факту смерти женщин проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

10 февраля около 9 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли тела хозяек дома — 79-летней женщины и 63-летней дочери.

По факту гибели женщин проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина пожара устанавливается.