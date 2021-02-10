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Генпрокуратура просит Россию выдать титулованного бойца Кудина

10.02.2021 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес российских коллег просьбу о выдаче Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Титулованного бойца Кудина обвиняют по ч.2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Дело находится в производстве суда Молодечненского района.

Что произошло?

Алексей Кудин 10 августа находился на центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. Спортсмена в этот же день задержали неподалеку от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. Однако, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

© Sputnik / Александр Шурмелев
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Именитого атлета должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кудин 19 ноября 2020 года в 9:00 вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился. После этого его объявили в розыск.

В начале декабря появилась информация, что спортсмен находится в Париже, об этом он написал у себя в Instagram.

А уже 21 января его задержали на территории Московской области. Белорусскую сторону об этом уведомили российские коллеги.

 
Теги: Минск
 
 
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Известного спортсмена обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции во время августовских протестов в стране.
 
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