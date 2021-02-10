Генпрокуратура просит Россию выдать титулованного бойца Кудина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес российских коллег просьбу о выдаче Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Титулованного бойца Кудина обвиняют по ч.2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Дело находится в производстве суда Молодечненского района.

Что произошло?

Алексей Кудин 10 августа находился на центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. Спортсмена в этот же день задержали неподалеку от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. Однако, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Именитого атлета должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кудин 19 ноября 2020 года в 9:00 вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился . После этого его объявили в розыск.

В начале декабря появилась информация, что спортсмен находится в Париже , об этом он написал у себя в Instagram.

А уже 21 января его задержали на территории Московской области. Белорусскую сторону об этом уведомили российские коллеги.