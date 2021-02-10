Решать будет суд: Генпрокуратура о бело-красно-белом флаге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Признание символики экстремистской находится в компетенции судебной системы, заявили в генеральной прокуратуре Беларуси, комментируя обращения граждан.

Там отметили, что в Генпрокуратуру поступили многочисленные обращения граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике.

"Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с Законом Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", - сообщили Sputnik в управлении по надзору за соответствием законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры.

В конце января ведомство анонсировало, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

Объяснили все это более сотней поступивших обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.

"В Генпрокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. (…) в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими белок-красно-белого флага и иной символики," - заявила в эфире "Беларусь-1" официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.