ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Решать будет суд: Генпрокуратура о бело-красно-белом флаге

10.02.2021 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Признание символики экстремистской находится в компетенции судебной системы, заявили в генеральной прокуратуре Беларуси, комментируя обращения граждан.

Там отметили, что в Генпрокуратуру поступили многочисленные обращения граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике.

© Sputnik / Андрей Александров
Генпрокуратура просит Россию выдать бойца Кудина

"Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с Законом Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", - сообщили Sputnik в управлении по надзору за соответствием законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры.

В конце января ведомство анонсировало, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

Объяснили все это более сотней поступивших обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.

"В Генпрокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. (…) в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими белок-красно-белого флага и иной символики," - заявила в эфире "Беларусь-1" официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В главное надзорное ведомство поступили многочисленные обращения в связи с тем. что предлагается признать бело-красно-белый флаг экстремистским.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Генпрокуратура просит Россию выдать титулованного бойца Кудина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by