Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Бывшая возлюбленная защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Жерома Боатенга Касия Ленхардт была найдена мертвой через неделю после расставания со спортсменом, пишет Daily Mail.

По информации источника, тело 25-летней модели было обнаружено в ее квартире в Берлине. Полиция утверждает, что смерть Ленхардт не была насильственной.

Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля спустя 15 месяцев отношений. Футболист рассказал, что причина – шантаж со стороны девушки. Сама же Ленхардт утверждала, что пара рассталась "из-за лжи и постоянной неверности".