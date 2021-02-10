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Подруга звезды "Баварии" умерла спустя неделю после расставания с ним

11.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Бывшая возлюбленная защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Жерома Боатенга Касия Ленхардт была найдена мертвой через неделю после расставания со спортсменом, пишет Daily Mail.

По информации источника, тело 25-летней модели было обнаружено в ее квартире в Берлине. Полиция утверждает, что смерть Ленхардт не была насильственной.

Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля спустя 15 месяцев отношений. Футболист рассказал, что причина – шантаж со стороны девушки. Сама же Ленхардт утверждала, что пара рассталась "из-за лжи и постоянной неверности".  

 
Теги: Минск
 
 
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Боатенг рассказывал, что решил порвать с возлюбленной после того, как девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в столб на его автомобиле. Он...
 
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