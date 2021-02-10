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Подруга звезды "Баварии" умерла спустя неделю после расставания с ним
11.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Бывшая возлюбленная защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Жерома Боатенга Касия Ленхардт была найдена мертвой через неделю после расставания со спортсменом, пишет Daily Mail.
По информации источника, тело 25-летней модели было обнаружено в ее квартире в Берлине. Полиция утверждает, что смерть Ленхардт не была насильственной.
Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля спустя 15 месяцев отношений. Футболист рассказал, что причина – шантаж со стороны девушки. Сама же Ленхардт утверждала, что пара рассталась "из-за лжи и постоянной неверности".
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