Умер основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Скончался скандально известный бизнесмен Ларри Флинт, ему было 78 лет, об этом сообщает BBC.

Он умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Свою карьеру Флинт начал после того, как бросил школу и вместе с братом создал сеть стриптиз-клубов. Информационный бюллетень и реклама заведени и стала прототипом для журнала Hustler. На пике славы тираж издания превышал три миллиона экземпляров ежемесячно.

В 1978 году после покушения Флинт остался парализован и всю жизнь был прикован к инвалидному креслу.

До конца жизни Ларри Флинта преследовали судебные процессы. Впрочем, большинство из них он выиграл и стал настоящим символом свободы слова и защиты сатиры в США.

Его капитал оценивали в 150 миллионов долларов. Деньги и известность позволяли связать жизнь с политикой, но этому помешала семейная жизнь - основатель порноиздательства был женат пять раз.