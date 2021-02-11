|
Умер основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт
11.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Скончался скандально известный бизнесмен Ларри Флинт, ему было 78 лет, об этом сообщает BBC.
© AFP 2020 / -
Он умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.
Свою карьеру Флинт начал после того, как бросил школу и вместе с братом создал сеть стриптиз-клубов. Информационный бюллетень и реклама заведени и стала прототипом для журнала Hustler. На пике славы тираж издания превышал три миллиона экземпляров ежемесячно.
В 1978 году после покушения Флинт остался парализован и всю жизнь был прикован к инвалидному креслу.
До конца жизни Ларри Флинта преследовали судебные процессы. Впрочем, большинство из них он выиграл и стал настоящим символом свободы слова и защиты сатиры в США.
Его капитал оценивали в 150 миллионов долларов. Деньги и известность позволяли связать жизнь с политикой, но этому помешала семейная жизнь - основатель порноиздательства был женат пять раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава журнала для взрослых скончался в Лос-Анжелесе, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)