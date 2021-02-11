В Ивьевском районе за три дня на пожарах погибли четыре человека

Источник материала: Tut.by

За сутки в Ивьевском районе произошло два пожара, на которых погибли три человека, сутками ранее — 9 февраля — в деревне Грабово на пожаре погибла пенсионерка, сообщает МЧС.



Фото: МЧС, носит иллюстративный характер

10 февраля случился пожар в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома по ул. Колхозной в деревне Сураж. В результате поврежден пол в жилой комнате, закопчены стены, потолок. Погибли 57-летний хозяин квартиры и 54-летняя гостья. Причина пожара устанавливается.

В ночь на 11 февраля горела квартира в агрогородке Лаздуны на улице Гагарина. Уничтожена кровля и частично перекрытие, повреждены стены и имущество в квартире. Погиб 84-летний хозяин. Причина этого пожара также устанавливается.

А 9 февраля произошел пожар в частном доме в деревне Грабово, там погибла 77-летняя хозяйка, сообщает газета «Іўеўскі край».