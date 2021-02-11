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Почти Уолл-стрит: гомельчанин на ошибке банка "заработал" 1,7 миллиона
11.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителля Гомеля, который благодаря банковской ошибке сумел "заработать" 1,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Photo : ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел в начале текущего года: на онлайн-площадке одного из банков мужчина увидел, что при обмене одного российского рубля можно получить 3,43 белорусского.
"Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения. После успешной сделки направился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, забросил их на карточку и уже онлайн продал за белорусские", – сказали в МВД.
В результате трехдневной конвертации валют (доллары – в белорусские рубли, а их – в российские, а потом снова в белорусские) он накопил 1,7 миллиона рублей.
Вскоре в банке ошибка при установлении курса была обнаружена, и финучреждение обратилось в милицию.
Подозреваемого задержали, следователи в отношении него возбудили дело по факту кражи в особо крупном размере.
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Подозреваемого задержали, следователи в отношении него возбудили дело по факту кражи в особо крупном размере.
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