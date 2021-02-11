Носкевич: дело Координационного совета еще активно расследуется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное по факту создания Координационного совета, еще находится на стадии расследования, заявил в четверг глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Оно еще находится в активной стадии расследования, потому что предмет расследования достаточно обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связанные с различного рода поручениями о назначении экспертиз", – сказал он.

По словам Носкевича, пока говорить о каких-либо перспективах передачи дела в суд рано.

"О судебной перспективе мы в принципе на стадии следствия не говорим. Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявлено обвинение, можно будет вести разговор о каких-то перспективах", – заявил руководитель СК.

Дела КС

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. В состав президиума совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

Позже в отношении них возбудили ряд дел: о создании экстремистского формирования и руководства им, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В настоящее время в рамках данных дел арестованы и помещены под стражу Колесникова и Знак, остальные члены президиума КС находятся за границей.

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