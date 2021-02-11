Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли в марте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Астероид, диаметр которого достигает 1,7 километра, приблизится в конце марта к Земле, сообщило издание Live Science.

Сообщается, что в текущем году это будет самый большой и самый быстрый астероид, пролетевший мимо нашей планеты, однако поводов для паники нет.

Объект, официально обозначаемый индексом 231937, имеет в диаметре 1,7 километра и приблизится к Земле на расстояние двух миллионов километров в 19:03 по минскому времени 21 марта.

По данным Лаборатории реактивного движения НАСА, этому астероиду присвоена категория потенциально опасного, поскольку его диаметр превышает 140 метров, а расстояние максимального сближения с планетой – менее 7,5 миллиона километров.