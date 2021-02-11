Витебские таможенники задержали крупную партию кухонных вентиляторов

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 11 фев – Sputnik. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС 300 незадеклариванных кухонных вентиляторов, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Нарушение обнаружили сотрудники таможенного пункта "Урбаны", который расположен на границе с Литвой.

"Задержанный грузовой автомобиль DAF, судя по документам, следовал из Литвы в Россию. По сведениям, которые предоставил водитель, он вез в РФ всего 87 вентиляторов", – отметили в службе.

Во время досмотра таможенники нашли в автомобиле 300 кухонных вентиляторов различного типа: вытяжных, канальных и высокотемпературных. Кроме того, вес перевозимого груза был вдвое больше указанного в документах.

Общая стоимость товара составила около 60 тысяч рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по ч. 1 ст. 145 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незадеклариванного товара.

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