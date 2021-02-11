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Для личного пользования: почти 9 т спирта изъяли у жителя Бреста

12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Почти девять тонн спирта изъяли сотрудники правоохранительных органов у брестчанина в Ивацевичах, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Фуру DAF сотрудники группы БЭП отдела милиции остановили в районном центре 10 февраля.

© Photo : МВД РБ
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"В прицепе автомобиля обнаружено 1736 пластиковых емкостей объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью производства РФ без соответствующих документов", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили: 58-летний водитель оперативников уверял, что 8700 литров спирта купил для личного пользования.

Груз стоимостью около 170 тысяч рублей у брестчанина изъяли, на него составили административный протокол за ввоз в Беларусь спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения.

Мужчине в качестве наказания грозит крупный штраф – от 50 до 100 базовых величин.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Брестчанин, перевозивший груз, оперативников БЭП уверял, что купил спирт сугубо для личного пользования.
 
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