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Для личного пользования: почти 9 т спирта изъяли у жителя Бреста
12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Почти девять тонн спирта изъяли сотрудники правоохранительных органов у брестчанина в Ивацевичах, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Фуру DAF сотрудники группы БЭП отдела милиции остановили в районном центре 10 февраля.
© Photo : МВД РБ
"В прицепе автомобиля обнаружено 1736 пластиковых емкостей объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью производства РФ без соответствующих документов", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили: 58-летний водитель оперативников уверял, что 8700 литров спирта купил для личного пользования.
Груз стоимостью около 170 тысяч рублей у брестчанина изъяли, на него составили административный протокол за ввоз в Беларусь спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения.
Мужчине в качестве наказания грозит крупный штраф – от 50 до 100 базовых величин.
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Брестчанин, перевозивший груз, оперативников БЭП уверял, что купил спирт сугубо для личного пользования.
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