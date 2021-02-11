Вещание канала BBC World News запретили в Китае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Китайские власти запретили вещание новостного телеканала BBC World News в стране в связи с подрывом национальных интересов КНР и систематическими нарушениями требований к освещению событий, заявило главное управление радио и телевидения Китая.

"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в КНР в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать деятельность на территории Китая", – говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что ведомство не станет принимать заявку BBC на вещание на следующей год.

Заявление управление опубликовано в ночь на пятницу, когда в КНР по лунному календарю наступил новый год.