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Вещание канала BBC World News запретили в Китае

12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Китайские власти запретили вещание новостного телеканала BBC World News в стране в связи с подрывом национальных интересов КНР и систематическими нарушениями требований к освещению событий, заявило главное управление радио и телевидения Китая.

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в КНР в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать деятельность на территории Китая", – говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что ведомство не станет принимать заявку BBC на вещание на следующей год.

Заявление управление опубликовано в ночь на пятницу, когда в КНР по лунному календарю наступил новый год.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайский регулятор не будет принимать заявку канала на получение разрешения на вещание на следующий год.
 
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