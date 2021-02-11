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Вещание канала BBC World News запретили в Китае
12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Китайские власти запретили вещание новостного телеканала BBC World News в стране в связи с подрывом национальных интересов КНР и систематическими нарушениями требований к освещению событий, заявило главное управление радио и телевидения Китая.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в КНР в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать деятельность на территории Китая", – говорится в заявлении.
При этом в документе отмечается, что ведомство не станет принимать заявку BBC на вещание на следующей год.
Заявление управление опубликовано в ночь на пятницу, когда в КНР по лунному календарю наступил новый год.
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Китайский регулятор не будет принимать заявку канала на получение разрешения на вещание на следующий год.
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